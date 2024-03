Landkreis Neu-Ulm

Landrätin Eva Treu: So geht es nicht weiter mit den Klinken

Plus Eva Treu legt ihren Amtseid ab und geht gleich in die Vollen: Sie verspricht Entscheidungen, um das Defizit bei den Kreiskrankenhäusern zu reduzieren.

Von Ronald Hinzpeter

Das war tatsächlich neu: Um die ins Schlingern geratenen Kreisfinanzen in den Griff zu bekommen, hatte die Landkreisverwaltung eine lange Liste von Etatposten vorbereitet, die sich möglicherweise streichen ließen. "Das war eine ziemliche Neuerung", sagte jetzt Landrätin Eva Treu in der jüngsten Kreistagssitzung, bei der sie auch vereidigt wurde, "so was wurde noch nie gemacht." Allerdings war der Ertrag überschaubar, denn die Kreisrätinnen und Kreisräte beugten sich in den vergangenen Wochen zwar über etliche Posten des zu beratenden Kreisetats, doch viele Gelegenheiten, den Rotstift anzusetzen, fanden sie nicht. Unter dem Strich summierten sich die Einsparungen lediglich auf 284.000 Euro. Dabei wären eigentlich mehr als 2,7 Millionen notwendig gewesen. Nun müssen halt neue Schulden gemacht werden. Auch das war ein Grund, warum im Kreistag wieder eine mit harten Worten geführte Debatte über die Kreiskliniken ausbrach, die heuer ein Defizit von mindestens 18 Millionen Euro einfahren werden.

Eva Treu will kein "Weiter so" bei den Kreiskliniken

Dieses Problem soll nun endlich angegangen werden, deshalb versicherte Eva Treu: "Mit mir gibt es kein Weiter so bei den Kliniken." Entscheidungen würden nicht mehr auf die lange Bank geschoben. Vor Kurzem hatte sie bereits angekündigt, dass die Mitglieder des Kreistages Mitte Mai zu einer notfalls mehrtägigen Klausurtagung zusammenkommen werden, um möglicherweise drastische Einschnitte zu beraten, die wiederum am 12. Juli dem Kreistag zur endgültigen Entscheidung vorliegen sollen. Treu: "Der Sparwille ist da." Im Mai sollten "grundlegende Dinge" angegangen werden.

