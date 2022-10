Landrat: Müllentsorgung im Landkreis Neu-Ulm ist keine "Machtfrage"

Plus Thorsten Freudenberger sieht sich genötigt, in Sachen Abfallreform noch einmal Klartext zu reden und Unterstellungen zurückzuweisen. Wie es jetzt weitergeht.

Die Frage, wer sich künftig um den Müll kümmert, ob das der Landkreis übernimmt oder weiterhin die Kommunen tun, hat in den vergangenen Monaten für einige Verstimmungen gesorgt. Deshalb sah sich Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) jetzt genötigt, noch einmal für Klarheit zu sorgen. In der jüngsten Sitzung des Werkausschusses bezog er Stellung zu einigen kursierenden Mutmaßungen und Unterstellungen.