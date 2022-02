So steht der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger zur neuen ICE-Trasse

Plus Während sich der Widerstand gegen die neue Bahnstrecke formiert, bricht die Politik im Landkreis Neu-Ulm eine Lanze für das "Jahrhundertprojekt".

Wie bei jedem Großprojekt formiert sich auch bei der geplanten Bahn-Neubaustrecke der Widerstand. In den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche Kritikerinnen und Kritiker des Mammutvorhabens zwischen Ulm und Augsburg zu Wort gemeldet. Jetzt hat Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung vehement eine Lanze für das Vorhaben gebrochen. Er sprach von einer enormen "historischen Dimension" und vom "größten Bauprojekt aller Zeiten". In der Region. Das gefällt allerdings nicht allen.