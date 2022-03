Landratsamt will Ukraine-Hilfe verbessern: Diese Spenden werden gebraucht

Die Hilfsbereitschaft im Kreis Neu-Ulm für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sei riesig. Nun will das Landratsamt die Hilfe besser koordinieren.

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Neu-Ulm für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sei riesig. Nach dem Aufruf des Neu-Ulmer Landratsamtes, sich - wie berichtet - per E-Mail an die Kreisverwaltung zu wenden, hätten sich innerhalb weniger Tage schon rund 200 Bürgerinnen und Bürger gemeldet. Nun will die Behörde nach eigenen Angaben weitere Schritte angehen, um die Hilfe besser koordinieren und planen zu können.

"Uns hat bereits eine Vielzahl an Hilfs- und Unterstützungsangeboten erreicht. Dafür danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich. Das Engagement in unserem Landkreis ist großartig", wird Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) in einer Mitteilung am Freitag zitiert. Er bittet jedoch auch "um etwas Geduld und Verständnis". Die Sichtung und sinnvolle Koordinierung der Angebote werde ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

In jeder Kommune im Kreis Neu-Ulm soll es Abgabestellen für Sachspenden geben

Anfang kommender Woche soll es in jeder Kommune des Landkreises einen Ansprechpartner für Sachspenden und Hilfsangebote geben. Über diese dezentrale Organisation mit den Städten und Gemeinden sollen für alle hilfsbereiten Menschen niederschwellige Abgabemöglichkeiten für solche Sachspenden angeboten werden, die wirklich vor Ort gebraucht werden. Aktuell soll es sich dabei um Medikamente und medizinische Güter sowie Hygieneartikel, Batterien, Taschenlampen und aufgeladene Powerbanks handeln. Eine aktuelle Bedarfsliste ist auf der Internetseite des Landeskreises zu finden unter www.landkreis-nu.de/de/landkreis-neu-ulm-hilft

Derweil arbeite die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) "mit Hochdruck" an der Bereitstellung von Unterkünften. Für Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits an diesem Wochenende in Neu-Ulm ankommen sollten, würden maximal 30 Plätze in den Asylunterkünften des Landkreises zur Verfügung stehen. Für einen darüber hinaus gehenden Bedarf würden Notfallunterkünfte vorbereitet. Weiterhin würden zahlreiche private Unterbringungsangebote vorliegen, die nun registriert und aufgenommen werden sollen.

Flüchtlinge, die im Landkreis Neu-Ulm ankommen, sollen sich grundsätzlich zeitnah registrieren lassen. Allerdings stehe im Vordergrund, dass sie zunächst einmal zur Ruhe kommen. Details zur Registrierung von Flüchtlingen sollen in den kommenden Tagen folgen. Das Landratsamt bittet, sich immer wieder über die dynamische Lage auf den einschlägigen Internetseiten des Landkreises sowie des Bayerischen Innenministeriums zu informieren. Die für Hilfen eingerichtete E-Mail-Adresse landkreis-nu-hilft@lra.neu-ulm.de kann für Angebote aller Art weiterhin verwendet werden. (AZ)