Landratsamts-Mitarbeiter wegen Betrugs zu Freiheitstrafe verurteilt

Plus Ein Mitarbeiter des Landratsamts Neu-Ulm nutzt seine Stellung aus und wirtschaftet in die eigene Tasche. Geholfen hat ihm die eigene Ehefrau. Vor Gericht gab es die Quittung.

Ein Mitarbeiter des Landratsamts Neu-Ulm ist jetzt rechtkräftig wegen Betrugs verurteilt worden, weil er seine Stellung missbraucht und in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Er war für die Unterbringung von jungen Flüchtlingen zuständig - und die vermittelte er in Wohnungen, die ihm und seiner Frau gehörten. Doch über die wahren Besitzverhältnisse hatte er seinen Arbeitgeber getäuscht.