Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Die AfD schickt Wolfgang Dröse ins Rennen

Erstmals stellt die AfD einen Kandidaten für eine Landratswahl im Kreis Neu-Ulm. Der 35-Jährige aus dem Ostallgäu will frischen Wind ins Landratsamt bringen.

Die AfD stellt erstmals für eine Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm einen Kandidaten. Bei einer Versammlung in Neu-Ulm wurde der 35 Jahre alte Wolfgang Dröse nominiert, wie der AfD-Kreisvorsitzende Franz Schmid am Mittwoch mitteilt.

Dröse habe in seiner Vorstellungsrede betont, dass ihm die Kandidatur eine Ehre sei. Schmid, der kürzlich für die AfD in den bayerischen Landtag gewählt wurde, habe ihn gefragt, ob er zur Verfügung stünde. Da habe der 35-Jährige nicht lange überlegen müssen, heißt es.

Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: AfD-Kandidat Dröse will "frischen Wind" bringen

„Ich wohne in Buchloe im Landkreis Ostallgäu. Neu-Ulm bin ich seit Jahren durch enge Freundschaften verbunden. Ich sehe es allerdings als Vorteil, selbst nicht aus dem Landkreis zu kommen. Mit mir käme ein unverbrauchter, frischer Wind ins Landratsamt", wird Dröse in der Mitteilung zitiert.

Erfahrung in der Kommunalpolitik habe er als Referent eines Abgeordneten im Bayerischen Landtag gesammelt. Seit 2020 ist er Mitglied im Stadtrat der Stadt Buchloe und seit diesem Jahr Kreisrat im Landkreis Ostallgäu. Im Falle seiner Wahl als Landrat will Dröse nach Neu-Ulm ziehen. Dröse hatte bei der Landtagswahl als Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Marktoberdorf kandidiert. Dort kam er mit 14,2 Prozent der Stimmen auf Platz drei hinter CSU (39,9) und Freie Wähler (17,8).

AfD-Kandidat für die Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Dafür will sich Dröse einsetzen

Wofür er sich einsetzen möchte? "Inhaltlich stehen bei mir zwei Dinge an erster Stelle: Ein Landrat muss alles dafür tun, um die Massenzuwanderung in den Landkreis zu stoppen! Asylbewerberheime müssen so unattraktiv wie möglich gestaltet werden und alles rechtlich Mögliche ausgeschöpft werden, um eine Minusmigration zu erreichen. Außerdem müssen die Kliniken erhalten bleiben. Sicherheit und Gesundheit sind das A und O!", so Dröse in der AfD-Mitteilung.

Die Landratswahl findet am 14. Januar 2024 statt und ist notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber Thorsten Freudenberger in den Landtag gewählt wurde. Dröse ist nun der Vierte in der Runde der Aspiranten für seine Nachfolge. Bereits nominiert sind Eva Treu von der CSU, Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern und Ludwig Ott von den Grünen.(AZ)