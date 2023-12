Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Es war wirklich knapp

Nach der Cyberattacke steht erst seit vergangener Woche fest, dass die Wahl wie geplant über die Bühne gehen kann. Übergangs-Landrat Winkler ist froh darüber.

Glück für Erich Winkler ( CSU): Nach dem Abgang von Thorsten Freudenberger hat er vertretungsweise das Amt des Landrats inne – und beinahe hätte er länger in der Behörde bleiben müssen, als ihm lieb war. Der Grund: die Cyberattacke auf den Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung. Erst seit vergangener Woche steht fest, dass die Landratswahl am 14. Januar überhaupt stattfinden kann – und Erich Winkler nicht mehr den Spagat zwischen seinem Posten als Übergangslandrat und als Nersinger Bürgermeister leisten muss.

Die Wahl stand bis zur letzten Woche auf der Kippe

In der letzten Kreistagssitzung des Jahres gab er zu, dass da offenbar eine Last von ihm abfiel: "Die Wahl stand bis letzte Woche auf der Kippe, und am meisten geschwitzt habe ich", sagte er. "Ich bin froh, dass sie stattfinden kann, sagen wir's mal so ... ", erklärte er in seiner Jahresabschlussrede. Dafür erntete er verständnisvolles Gelächter. Wie Stefan Hatzelmann, Leiter des Fachbereichs Kommunalrecht, auf Anfrage bestätigte, war erst vergangene Woche wirklich klar, dass die notwendigen Daten tatsächlich zur Verfügung stehen und die Wahlbenachrichtigungen wirklich in der Woche vor Weihnachten und somit rechtzeitig verschickt werden können.

Wichtige Daten für die Wahl konnten wiederhergestellt werden

Es habe allerdings schon vorher Signale gegeben, dass ein entscheidender Datensatz aus dem November nach der kriminellen Cyberattacke auf den Zweckverband womöglich gerettet werden könnte. Das war wichtig, um festzustellen, wer überhaupt wahlberechtigt ist und somit eine Benachrichtigung bekommen muss. Hätte kein aktueller Datensatz zur Verfügung gestanden, wäre das ungleich schwieriger gewesen. Doch erst in der vergangenen Woche war dann klar, dass die notwendigen Daten greifbar sind und die Wahl über die Bühne gehen kann. Betroffen von dem Angriff waren die Gemeinden Altenstadt, Bellenberg, Buch, Holzheim, Kellmünz, Nersingen, Oberroth, Osterberg, Pfaffenhofen, Roggenburg und Unterroth. Bei der Wiederherstellung der von Kriminellen verschlüsselten Dateien hatten die Meldedaten, die ja für die Wahl entscheidend sind, nach den Worten von Hatzelmann Priorität.

Erich Winkler hielt seine letzte Rede als Übergangs-Landrat. Foto: Alexander Kaya

In seiner Jahresabschlussrede streifte Erich Winkler noch andere Themen, die ihm im vergangenen Jahr wichtig waren. Die Unterbringung von Geflüchteten gibt offenbar immer wieder Anlass zur Kritik. Rund 2000 Menschen sind derzeit über das Landratsamt im Kreis untergebracht, auch in Turnhallen. Es falle ihm besonders schwer, wenn man Sportstätten heranziehen müsse, aber es gebe derzeit keine andere Möglichkeit. Er habe aber wenig Verständnis, wenn es Beschwerden gebe, dass dort nicht alles zu 100 Prozent laufe: "Das ist ein Stück weit unfair." Es sei klar, dass in einer Halle mit Betten nicht alles perfekt passen könne. Es gehe aber nicht, wenn dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde an den Pranger gestellt würden, denn die arbeiteten ohnehin "am Anschlag".

Winkler mahnt Veränderungen bei den Kreiskliniken an

Die Finanzprobleme bei den Kreiskliniken sorgen ebenfalls regelmäßig für Ärger. Winkler: "Es muss klar sein, dass es so nicht weitergeht", sagte er, "wir brauchen grundlegende Veränderungen. Allerdings brauchen wir auch einen Veränderungswillen." Der fehle aber "in Teilbereichen", sagte Winkler, ohne konkreter zu werden. Er appellierte an den Kreistag: "Unsere Aufgabe muss sein, Veränderungen gegen den einen oder anderen Widerstand durchzusetzen."

