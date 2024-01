Landkreis Neu-Ulm

vor 30 Min.

Stichwahl: So will Joachim Eisenkolb den Rückstand auf Eva Treu aufholen

Plus Der Kandidat der Freien Wähler liegt bei der Landratswahl weit hinter der CSU-Kandidatin. Warum sich Eisenkolb bei der Stichwahl dennoch Chancen ausrechnet.

Von Michael Ruddigkeit

Der Bürgermeister von Elchingen will den Chefsessel im Neu-Ulmer Landratsamt erobern. In die Stichwahl am 28. Januar hat es Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) geschafft, doch der Rückstand auf Eva Treu ( CSU) beträgt mehr als 20 Prozentpunkte. Wie will er das aufholen?

Joachim Eisenkolb (Freie Wähler): Stichwahl war das erste Zwischenziel

"Natürlich wäre es schön gewesen, wenn der Abstand etwas geringer wäre", räumte Joachim Eisenkolb ein. "Vielleicht wäre ein klein wenig mehr drin gewesen." So sehr er sich in den Wahlkampf hinein gekniet habe, sei es ihm aber immer wichtig gewesen, sein Amt als Bürgermeister von Elchingen nicht zu vernachlässigen, sondern dieses bis zum letzten Tag mit voller Energie auszufüllen. Der Kandidat der Freien Wähler bewertete sein Ergebnis insgesamt positiv.

