Landratswahl: So wollen Treu und Eisenkolb bei der Stichwahl punkten

Plus Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf: CSU und Freie Wähler wollen sich nun viel Mühe geben, um die Menschen im Kreis Neu-Ulm bei der Stichwahl erneut an die Urnen zu bekommen.

Von Ronald Hinzpeter, Michael Ruddigkeit

Am Tag danach fühlte sich alles "etwas unwirklich an", gibt Eva Treu zu. Bei der Landratswahl am Sonntag war sie mit weitem Abstand vorn gelandet, doch 41,1 Prozent der Stimmen reichten im ersten Wahlgang nicht. Sie muss am 28. Januar gegen Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) in einer Stichwahl antreten. Auch wenn die CSU-Frau nahe dran war am Wahlsieg, so musste sie am Tag danach erst einmal ihr ganz normales Leben weiterleben. "Mein Sohn will schließlich morgens ein Frühstück." Doch ganz normal werden die nächsten Tage nicht, denn der Wahlkampf darf keine Pause machen, sowohl CSU als auch FWG müssen die Spannung hochhalten und das Wahlvolk mobilisieren.

Eva Treu: "Das Ganze fühlt sich noch ein wenig unwirklich an."

"Vor uns liegt ein Haufen Arbeit", sagte denn auch der CSU-Kreisvorsitzende, der Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger. So erfreulich das Ergebnis für eine junge und unbekannte Kandidatin auch gewesen sei, "davon können wir uns nichts kaufen". Nun gelte es, die Anhängerschaft erneut zu motivieren. Die habe sehr positiv auf das Ergebnis reagiert: "Wir haben aus der Partei viel Zustimmung bekommen", berichtete Freudenberger, "denn natürlich gab es vorher eine gewisse Unsicherheit." Doch nach diesem Ergebnis gehe man motiviert in die zweite Wahlkampfrunde.

