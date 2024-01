Wie geht Joachim Eisenkolb mit der Niederlage bei der Landratswahl um?

Plus Der Kandidat der Freien Wähler hat sich bei der Stichwahl im Kreis Neu-Ulm ein Ergebnis von 40 Prozent erhofft, liegt aber deutlich darunter. Die Enttäuschung sitzt tief.

Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) ist bei der Wahlparty im Landratsamt nicht nach feiern zumute. Seine Konkurrentin Eva Treu von der CSU hat die Wahl deutlich gewonnen. Der Elchinger Bürgermeister ist mit rund einem Drittel der Wählerstimmen deutlich hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben.

"40 Prozent hätten es schon sein können", sagt er mit Blick auf das Wahlergebnis, das im Landratsamt auf eine Leinwand geworfen wird. Erreicht hat er nur 32,9 Prozent. "Ich bin schon ein bisschen niedergeschlagen und enttäuscht", räumt der Bürgermeister von Elchingen ein. "Ich muss das erstmal verarbeiten." Er habe den Ausgang der Wahl überhaupt nicht einschätzen können, doch er sei davon ausgegangen, dass es bei einer Stichwahl wie im Sport sei: "Man fängt im Finale wieder bei 0:0 an." Er habe gehofft, seine Mitbewerberin stärker unter Druck setzen zu können. Weshalb dies nicht gelungen sei, könne er nicht sagen.