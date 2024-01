Landkreis Neu-Ulm

Landratswahl: Wolfgang Dröse (AfD) sieht Luft nach oben für seine Partei

Plus Der Kreisrat aus dem Ostallgäu hat mit 13,2 Prozent der Stimmen den Einzug in Stichwahl deutlich verpasst. Als Niederlage empfindet Dröse das Ergebnis aber nicht.

Von Florian Lang

Dass über die Herkunft eines AfD-Politikers diskutiert wird, ist ja schon recht ungewöhnlich, doch Wolfgang Dröse hatte während seines Wahlkampfs um das Amt des Neu-Ulmer Landrats regelmäßig Fragen dazu zu beantworten. Weil die Neu-Ulmer AfD keinen Kandidaten aus dem Landkreis auftreiben konnte, musste der Kreisrat aus dem Ostallgäu antreten und verpasste mit 13,2 Prozent die Stichwahl doch recht deutlich. Joachim Eisenkolb (FW) lag mit 17,9 Prozent vor ihm, ebenso wie Daniel Fürst ( SPD) mit 16,5 Prozent. Große Gewinnerin des Abends war Eva Treu ( CSU), die 41,1 Prozent der Stimmen erreicht hat.

Wolfgang Dröse hatte auf eine kleine Sensation bei der Landratswahl gehofft

"Es ist sicherlich noch Luft nach oben, gerade weil uns unsere Themen so wichtig sind und wir natürlich auch gestalten wollen", sagte Dröse am Sonntagabend in der Kupferburg. Andererseits hätten ihm viele Menschen ihren Respekt für das Ergebnis ausgesprochen, gerade weil die AfD in der Neu-Ulmer Lokalpolitik bisher noch nicht verwurzelt sei. "Weil die Wahl im Vorfeld so offen war, habe ich aber trotzdem auf eine kleine Sensation gehofft, es in die Stichwahl zu schaffen."

