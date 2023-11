Landratwahl im Kreis Neu-Ulm: Die Grünen schicken Ludwig Ott ins Rennen

Für die Landratswahl im Kreis Neu-Ulm steht der nächste Kandidat fest: Die Grünen schicken Ludwig Ott ins Rennen. Schneidet er besser ab als beim letzten Mal?

Der nächste Kandidat für die anstehende Landratswahl im Kreis Neu-Ulm ist bekannt. Die Grünen ziehen mit Ludwig Ott ins Rennen um den Chefsessel im Neu-Ulmer Landratsamt. Der 32-Jährige, der in Finningen aufgewachsen ist, wurde am Freitag bei einer Versammlung des Grünen-Kreisverbandes im OrangeHotel in Neu-Ulm nominiert. Alle 44 Anwesende stimmten für ihn.

Ott kandidierte bereits bei der letzten Landratswahl vor drei Jahren. Damals landete er mit 16,8 Prozent der Stimmen auf Platz drei, hinter Thorsten Freudenberger ( CSU) und Susanne Oberdorfer-Bögel (Freie Wähler).

Die Landratswahl findet am 14. Januar 2024 statt und ist notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber Thorsten Freudenberger in den Landtag gewählt wurde. Ott ist nun der Dritte in der Runde der Aspiranten für seine Nachfolge. Bereits nominiert sind Eva Treu von der CSU und Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern. (thv)

