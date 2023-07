Landkreis Neu-Ulm

Landtagswahl 2023: Kreisjugendring bittet Kandidaten zu "Cook and talk"

Jugendliche können am 20. Juli in Neu-Ulm mit Politikerinnen und Politikern kochen und ihnen dabei Fragen stellen. Wer mitmachen will, muss sich anmelden.

Mit Politikerinnen und Politikern aus der Region Gemüse schneiden und über alle möglichen Themen sprechen: Wer darauf Lust hat, hat am Donnerstag, 20. Juli, ab 18 Uhr die Gelegenheit. An diesem Tag lädt der Kreisjugendring zu der Veranstaltung "Cook and talk – ihr bringt Politiker*innen zum Kochen!". An Politik interessierte Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre können dabei den regionalen Kandidatinnen und Kandidaten der Bezirks- und Landtagswahl auf den Zahn fühlen. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind in Neu-Ulm dabei Mit dabei sind folgende Politikerinnen und Politiker: Thorsten Freudenberger ( CSU), Katja Ölberger (CSU), Daniel Fürst (SPD), Roland Prießnitz ( Freie Wähler), Jürgen Bischof (Freie Wähler), Julia Probst (Grüne), Leila Bagci (Grüne), Anna Eberwein (FDP) und Franz Schmid (AfD). In zwangloser Atmosphäre wird gerührt, gekocht, gequatscht und geschlemmt. Die Teilnehmenden können alle Fragen stellen, die ihnen auf der Seele brennen. Sie müssen keine Themen vorbereiten. Die Veranstaltung findet im "The Kitchen" in Neu-Ulm statt und ist kostenlos. Anmeldung bis Freitag, 7. Juli, unter www.kjr-neu-ulm.de – die Plätze sind begrenzt. (AZ)

