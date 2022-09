Landkreis Neu-Ulm

06:30 Uhr

Lehrermangel, Corona, Ukraine: Wie wird das neue Schuljahr im Kreis Neu-Ulm?

Die Schule im Landkreis Neu-Ulm startet wieder. Für 1845 Mädchen und Jungen im Kreis ist es an diesem Dienstag der überhaupt erste Schultag.

Lokal Die Vorfreude ist groß, doch auch Skepsis schwingt mit zum Start des neuen Schuljahres im Landkreis Neu-Ulm. Gravierend sind die Auswirkungen des Lehrermangels.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Für Tausende Jungen und Mädchen beginnt an diesem Dienstag im Landkreis Neu-Ulm ein neues Schuljahr. Für manche ist es das allererste, für manche das letzte. Sorgten zuletzt immer wieder Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie für Herausforderungen im Schulalltag, sind die nun so gut wie alle weggefallen. Doch gewisse Probleme bleiben – und spitzen sich zum Teil immer mehr zu. Gravierend sind vor allem die Auswirkungen des Lehrermangels. Dennoch ist die Vorfreude groß. Ein Blick in den Landkreis Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen