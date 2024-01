Interview

25.01.2024

Letzte Fragen vor der Stichwahl: So antworten Treu und Eisenkolb

Das Duell zwischen Eva Treu (CSU) und Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) um den Posten des Landrats ist in die heiße Phase eingetreten: Am Sonntag ist Stichwahl.

Plus Landratskandidaten von CSU und Freien Wählern stehen Rede und Antwort. Was kostet ihr Wahlkampf? Wie wollen sie die Menschen motivieren? Wo wollen sie sparen?

Von Ronald Hinzpeter, Michael Ruddigkeit

Frau Treu, Sie haben im ersten Wahlgang doppelt so viele Stimmen geholt wie ihr Mitbewerber. Ist das ein beruhigendes Polster für die Stichwahl?



Eva Treu: Es hat nochmal Auftrieb gegeben, auch intern. Ich habe auch aus der Partei die Rückmeldung bekommen: Dass es so gut wird, hätten wir nicht gedacht. Es war ein gutes Signal, aber es ist kein Polster, auf dem man sich ausruhen darf, das hat man ja in Ulm gesehen.

Herr Eisenkolb, wie wollen Sie den Vorsprung ihrer Mitbewerberin aufholen?



Joachim Eisenkolb: Als früherer Basketballspieler weiß ich, das ist wie bei großen Turnieren auch: Die Vorrunde ist vorbei, es geht nun mit ausgeglichenem Punktekonto ins Finale.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

