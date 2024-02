Landkreis Neu-Ulm

17:38 Uhr

Lieber Weißenhorn statt Spanien: Warum viele Störche da bleiben

Plus Entgegen ihrer Gewohnheit ziehen viele bayerische Störche nicht mehr in den Süden. Das liegt nicht nur an warmen Wintern, sondern auch an ihren marokkanischen Vorfahren.

Von Philipp Scheuerl

Auf dem Weißenhorner Fuggerschloss lebt es sich wohl besonders gut. Seit vier Jahren hat ein Storchenpaar dort Quartier bezogen, ohne einen längeren Abstecher nach Spanien oder Afrika zu unternehmen. Warum bis zur Serengeti fliegen, wenn es auch im Rothhal schön ist? Cornelia Michler gilt in Weißenhorn als Storchenmama und hat das Paar fest im Blick. Kürzlich machte sie diese kuriose Beobachtung: Ein fremdes Storchenpaar kam dahergeflogen und machte den Weißenhorner Störche den Platz streitig, und das am Faschingsdienstag! Ergebnis: Die Alteingesessenen haben gewonnen – und Frau Michler war froh. Aber halt – wieso reist das Weißenhorner Storchenpaar eigentlich nicht mehr in den Süden? Und warum kommen die Konkurrenten so früh aus dem Winterurlaub zurück?

Störche im Kreis Neu-Ulm kommen zum Teil aus Zuchstationen

Denn Störche sind eigentlich als Zugvögel und Vielflieger bekannt. Meist kommen sie im März oder April aus den Winterferien zurück und verbringen den Sommer hier. Auf Kirchendächern und Strommasten errichten sie ihr Nest (auch Horst genannt) und ziehen ihren Nachwuchs auf. Und wenn die Umgebung nicht mehr genug Futter bietet, brechen sie im August auf und fliegen gen Süden – entweder über die Türkei und den Nahen Osten oder über Spanien bis nach Afrika. Dabei legen sie im Laufe eines Jahres oft Tausende oder sogar Zehntausende von Kilometern zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen