Lieblingsplätze im Kreis Neu-Ulm: Hier fühlen sich Menschen besonders wohl

Leserinnen und Leser haben uns ihre Lieblingsplätze verraten. Und wir haben Schlaglichter auf unbekannte Besonderheiten im Landkreis Neu-Ulm geworfen.

2,3 Prozent der Fläche im Landkreis Neu-Ulm sind mit Wasser bedeckt. Doch für die Menschen bedeuten die Gewässer mehr als diese Zahl des Landesamts für Statistik glauben lassen könnte. Die Flüsse und Bäche, Seen und Weiher und auch die beiden Kanäle entlang der Iller sind Orte, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen. Es ist kein Zufall, dass sie Orte am Wasser als ihre Lieblingsplätze im Landkreis nennen.

Leser Wolfgang Rupp aus Senden schwärmt von den Reflexionen der Sonnenuntergänge auf dem Plessenteich. Michael Eckerle aus Illertissen findet, am Illerkanal könne man die Seele baumeln lassen. Gisela Huber aus Oberhausen mag die Vögel, das Quakkonzert der Frösche und eine Brotzeit am Ingstetter Weiher. Alois Heinrich aus Vöhringen meint, seine Enkelkinder könnten ihn auch dann noch an der Iller finden, wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist. Kreisrat Ernst Burmann aus Neu-Ulm tut sich schwer, den einen Lieblingsort zu nennen, wie er schreibt: Die Städte mit viel an der Industrie entlang der Iller, "das schöne Weißenhorn in der Mitte", die Wälder im Osten und als besonderer Augenblick einer Radtour "von Schießen her kommend die Türme von Roggenburg aufragen sehen."

4 Bilder 50 Jahre Landkreis Neu-Ulm: Das sind Ihre Lieblingsorte Foto: Wolfgang Rupp

Was den Landkreis Neu-Ulm neben diesen schönen Plätzen noch ausmacht, haben die Redaktionen von Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung in diesem Sommer in Schlaglichtern dargestellt - mit Blick auf Besonderheiten, die nicht allen bekannt sind. Wir haben uns von einer langjährigen Kommunalpolitikerin, einem Künstler, einem Gastronomen und einer Unternehmerin erzählen lassen, welche Orte im Kreis für sie eine besondere Bedeutung haben. Wir waren zu Besuch bei Maike Jäger in Neu-Ulm, der am höchsten lebenden Person im Landkreis. Wir haben uns von der Familie Nusko aus Weißenhorn schildern lassen, wie es sich im ältesten Wohnhaus des Landkreises lebt. Fachleute haben uns erklärt, wo es im Landkreis am häufigsten kracht - und was gegen die Unfälle unternommen wird. Wir waren im Bucher Ortsteil Ritzisried, wo das Handynetz schlechter ist als an jedem anderen Ort im Landkreis. Und wir haben mit Jakob Vorwalder aus Reutti gesprochen, der mit 19 Jahren zu den jüngsten Landwirten im Landkreis zählt.