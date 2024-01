Live-Blog zum Bauernprotest: A7 bei Weißenhorn und Illertissen blockiert

Auf den Straßen im Kreis Neu-Ulm könnte es am heutigen Montag aufgrund von Winterwetter, Blockaden und Protesten zu Behinderungen kommen. Die Lage im Liveticker.

"Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss!" Unter diesem Motto haben Bauern und Landwirte zu einer bundesweiten Protestwoche aufgerufen. Demonstrationen wird es im Kreis Neu-Ulm am heutigen Montag, 8. Januar, unter anderem in Illertissen und Neu-Ulm geben. Es wird aber auch mit Blockaden von größeren Verkehrsstraßen gerechnet. Zudem könnte es aufgrund leicht schneebedeckter und glatter Straßen zu Behinderungen kommen. Was heute den Tag über im Kreis Neu-Ulm und der näheren Umgebung passiert, erfahren Sie in unserem Live-Blog.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch