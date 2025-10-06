Icon Menü
Landkreis Neu-Ulm: Luxus-Immobilien im Kreis Neu-Ulm: Diese Villen stehen aktuell zum Verkauf

Luxus-Immobilien im Kreis Neu-Ulm: Diese Villen stehen aktuell zum Verkauf

Teuer ist immer relativ, doch diese Anwesen haben mehr zu bieten als ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Das sind die aktuell hochpreisigsten Angebote aus dem Landkreis Neu-Ulm.
Von Michael Kroha
    Senden, Illertissen, Elchingen, Neu-Ulm: Hier stehen die teuersten Wohnhäuser, die es im Landkreis Neu-Ulm aktuell zu kaufen gibt.
    Senden, Illertissen, Elchingen, Neu-Ulm: Hier stehen die teuersten Wohnhäuser, die es im Landkreis Neu-Ulm aktuell zu kaufen gibt. Foto: Alexander Kaya

    Küche, Schlafzimmer, Bad, Wohn-/Essbereich, vielleicht noch Kinderzimmer und fertig ist das Eigenheim? Von wegen. Zumindest nicht bei diesen durchaus luxuriösen Anwesen, die derzeit im Landkreis Neu-Ulm auf einschlägig bekannten Immobilienportalen zum Verkauf stehen. Hier heißt es vielmehr: Sauna, Fitnessraum, Swimmingpool. Und sogar ein „professioneller Golfsimulator“ wird angepriesen.

