Luxus-Immobilien im Kreis Neu-Ulm: Diese Villen stehen aktuell zum Verkauf

Küche, Schlafzimmer, Bad, Wohn-/Essbereich, vielleicht noch Kinderzimmer und fertig ist das Eigenheim? Von wegen. Zumindest nicht bei diesen durchaus luxuriösen Anwesen, die derzeit im Landkreis Neu-Ulm auf einschlägig bekannten Immobilienportalen zum Verkauf stehen. Hier heißt es vielmehr: Sauna, Fitnessraum, Swimmingpool. Und sogar ein „professioneller Golfsimulator“ wird angepriesen.
Landkreis Neu-Ulm
