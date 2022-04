Maibaumfeiern in der Region: Das ist 2022 geboten

In diesem Jahr finden die traditionellen Maibaumfeiern wieder statt. Und beinahe allerorten laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren.

Auf dem Hof von Familie Glogger wird an diesem späten Aprilnachmittag schwer geschuftet. Elfriede Glogger und Cäcilie Steck verzieren wuchtige Holzkränze mit weiß-blauen Bändern, im Hintergrund packen weitere Helferinnen und Helfer bei den Girlanden an. Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür, und zum ersten Mal seit 2019 kann das traditionelle Maibaumfest wieder standesgemäß begangen werden. "Wir freuen uns sehr, dass solch ein Fest wieder möglich ist", sagt Franz Glogger, der sich seit vielen Jahren zusammen mit anderen Attenhofern für die künstlerische Bearbeitung des Maibaumes verantwortlich zeigt.

"Seit knapp 35 Jahren gibt es diese Tradition bei uns", erzählt Glogger. Am Samstag werde – mittlerweile auch traditionell – beim Gasthof Neumaiers Hirsch in Attenhofen gefeiert. Ab 18 Uhr wolle man im dort aufgebauten Eventstadel bei Bier und zünftigen Speisen den Mai begrüßen. Für die musikalische Unterhaltung sorge der Musikverein Eintracht Attenhofen. Ebenfalls dort werde auch der Maibaum aufgestellt, sagt Glogger. "Aber fertig sind wir noch nicht. Wir müssen noch die Schilder und Girlanden am Maibaum anbringen." Und die Spitze dürfe natürlich nicht fehlen. "Darum kümmert sich aber die Feuerwehr."

Neu-Ulm wartet mit Foodtruck und Hardrock auf

Läuft es wie auf den Plakaten angekündigt, die seit Kurzem die Neu-Ulmer Straßen zieren, dann dürfen sich Besucherinnen und Besucher am Samstag auf ein ausladendes Fest freuen. Denn auch Neu-Ulm rockt am Samstag in den Mai – so schreiben es zumindest die Veranstalter auf den bläulich eingefärbten Aushängen. Eine Maibaumfeier ist geplant, musikalisch untermalt und mit Hopfen und Malz getränkt.

Auf Plakaten in der Neu-Ulmer Innenstadt wird das Maibaumfest beworben. Foto: Jonas Klimm

Um 17.30 Uhr geht es auf dem Rathausplatz los mit der Stadtkapelle. Bei Blasmusik und Versorgung für das leibliche Wohl durch den Foodtruck der Illerbuben, das Café d'Art und die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm werden die Gäste auf die nächste Attraktion des Abends vorbereitet. Wie die Stadt mitteilt, werden um 19 Uhr die "Two Generations" mit rockigem Sound auftreten, ab 20.30 Uhr die Ulmer Hardrock-Band "CrySis" das musikalische Zepter auf der Bühne übernehmen.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) freut sich "nach viel zu langer Abstinenz" wieder auf Feste und Veranstaltungen in der Stadt. "Die Maibaumfeier und der Rock in den Mai sind ein toller Anfang. Unsere Gäste erwartet eine tolle Fest- und Kultursaison 2022 in Neu-Ulm", sagt sie.

In Elchingen und Illertissen ist für musikalische Untermalung gesorgt

In Elchingen fallen die Feierlichkeiten sogar mit einem weiteren freudigen Ereignis zusammen. Nach längerer Sanierung wird der Dorfplatz im Gemeindeteil Thalfingen am Samstag wiedereröffnet. Hier beginnt sodann um 17 Uhr auch die Feier rund um den Maibaum, wie der Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Um 19.15 Uhr wird die Party in Oberelchingen fortgesetzt, die letzte Station ist schließlich um 20.15 Uhr in Unterelchingen. Für ausreichend Unterhaltung werde gesorgt sein. Eisenkolb: "Der Schwäbische Albverein tritt in allen Gemeindeteilen auf. Außerdem werden unsere örtlichen Vereine etwas darbieten", verspricht der Bürgermeister.

Auf Darbietungskunst und einen abwechslungsreichen Abend darf laut den Organisatoren auch in Illertissen gehofft werden. Auf dem Schrannenplatz wird die Stadtkapelle Illertissen ab 18 Uhr für Volksfestatmosphäre sorgen. Die Handball- und Faustballabteilung des TSV Illertissen sowie der Elternbeirat des Kindergartens Don Bosco übernehmen die Bewirtung. Auf die traditionelle Maibaumfeier folgt um 20 Uhr der obligatorische "Tanz in den Mai" in der Historischen Schranne. Die Band "Combo Six" ist für den Sound des Abends zuständig, zudem betreibt die Freiwillige Feuerwehr Illertissen die Mai-Bar. Der Eintritt im Don Bosco liegt bei acht Euro, für Gäste im Dirndl oder in der Lederhose gibt es ein Freigetränk.

Pfuhl versteigert Holzbank aus früherem Maibaum für guten Zweck

In Pfuhl haben sich die Initiatoren eine besondere Aktion überlegt. Aus dem vormaligen Maibaum hat der Zimmermann Andreas Böttinger eine robuste Holzbank "mit extravagantem Bierhalter-Balken" gefertigt. Diese soll bei der Maibaumfeier am Samstag versteigert werden, der Erlös der Versteigerung geht an wohltätige Organisationen. Die Festivitäten in Pfuhl beginnen traditionell um 18 Uhr mit dem Glockenschlag im alten Rathausturm. Anschließend schreiten die Pfuhler Böllerschützen zur Tat. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgt die Feuerwehrkapelle, der Singverein und die Nachwuchskapelle Mini-Wind. Weiter geht es dann im Hinterhof des Museumsstadels und im Haus der Musik, hier wird in den Mai getanzt.

In Pfaffenhofen stehen in diesem Jahr die Kindergartenkinder im Vordergrund. "Sie werden auf dem Kirchplatz eine Gesangseinlage liefern", sagt Nicole Haugg vom Pfaffenhofer Rathaus auf Nachfrage unserer Redaktion. Um 16.30 Uhr geht's los, rund eine Stunde wird das Ganze dauern. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt, die freiwillige Feuerwehr übernehme die Bewirtung, so Haugg.

In Ludwigsfeld und Burlafingen wird schon am Freitag gefeiert

Am Freitag geht es bereits in Ludwigsfeld rund. Auf dem Brunnenplatz veranstaltet der Vereinsring Ludwigsfeld ab 17.30 Uhr seine Maibaumfeier. Wie der Vereinsvorsitzende Erich Krnavek bekannt gab, werden die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Schule dabei sein, außerdem Kinder der Ludwigsfelder Kindergärten. Für Speisen und Getränke sei ebenfalls gesorgt.

Vorgezogene Maifeierlichkeiten finden auch in Burlafingen statt. Hier treffen sich am Freitag um 18 Uhr alle Mitwirkenden der Maifeier auf dem Kirchplatz der St.-Konrads-Kirche, die von dort als kleiner Umzug zum Dorfplatz schreitet. Mit dem Böllern der Burlafinger Böllerschützen beginnt dann die Maifeier. Der Musikverein sowie die örtlichen Kindergartenkinder sorgen für die Programmgestaltung. Auch für Getränke und Grillwürste ist gesorgt. In Burlafingen gibt es noch einen besonderen Zusatz. Am Morgen des 1. Mai zieht der örtliche Musikverein ab 6 Uhr mit einem musikalischen Weckruf durch die Straßen und begrüßt den Wonnemonat. Keine Maifeier wird es dieses Jahr hingegen in Senden geben. Die Planungen wurden aufgrund unsicherer Wettervorhersagen kurzfristig eingestampft. (mit pfl)