Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Mama sein und Karriere machen: Klappt das?

Plus Heute ist Weltfrauentag, Zeit für eine kleine Bilanz: Wie gut können Mütter Beruf und Familie heute vereinen? Vier Frauen aus dem Landkreis berichten.

Von Annemarie Rencken

Eva Treu ist nicht nur die erste Landrätin des Landkreises Neu-Ulm, sie ist gleichzeitig auch die erste Mutter, die die Behörde leitet. Dass sie aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger ist – das aber erst nach ihrer Wahl bekannt gab – sorgte kürzlich für viele Diskussionen. Darüber, ob und wann sie es hätte sagen sollen gehen die Meinungen auseinander. Eine wichtige Frage ergibt sich aus der Debatte allerdings: Wie gut sind Beruf und Familie für Frauen inzwischen vereinbar? Vier Frauen aus der Region berichten.

Bei Landrätin Treu ist alles schon geklärt: Wer sich um ihr Kind kümmern wird, wer sie vertritt, wie schnell sie nach der Geburt wieder in ihr Amt einsteigen wird. Bereits jetzt wird ihr zweijähriger Sohn während Treus Arbeitszeit von Vater und Großmutter betreut. Ähnlich war es auch bei Jutta Kempter – zumindest in dem Punkt, dass sie ihr Kind tagsüber gut versorgt wusste. Die dritte Weißenhorner Bürgermeisterin war alleinerziehend. Ihre Eltern konnten sich allerdings in der Zeit, in der Kempter arbeitete, um ihre Tochter kümmern. "Sonst wäre das nicht machbar gewesen", sagt Kempter heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen