Medikamentenmangel im Landkreis Neu-Ulm: "Es ist teilweise verheerend"

Plus Apothekensprecherin Franziska Utzinger berichtet von mehr als 200 Arzneimitteln, die zeitweise nicht erhältlich sind. Was sie betroffenen Patienten rät.

Schmerzmittel, Antibiotika, Blutdrucksenker: Dutzende Medikamente sind derzeit knapp und zeitweise nicht erhältlich. "Ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Franziska Utzinger, die Sprecherin der Apotheken im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu. "Tatsächlich ist es momentan teilweise verheerend, wie viele Arzneimittel nicht lieferbar sind." Der Neu-Ulmer Arzt Dr. Gregor Nietgen hält die Lage sogar für lebensbedrohlich und hat deshalb einen Brandbrief an Bundestagsabgeordnete aus der Region geschrieben.