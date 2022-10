Mehr Polizei auf der Straße: Das ist auch im Alltag wichtig

Plus Aktionen wie der Sicherheitstag stärken das Vertrauen der Menschen in die Polizei. Entscheidend ist aber, was tagtäglich im öffentlichen Raum passiert.

Wenn irgendwo außergewöhnlich viel Polizei zu sehen ist, bekommen manche Menschen erst mal einen Schreck und fragen sich: Hat sich ein schwerer Unfall ereignet? Gab es ein Verbrechen? Beim länderübergreifenden Sicherheitstag in dieser Woche hatte die Präsenz zahlreicher Beamtinnen und Beamten, sei es vor Schulen, an Bahnhöfen oder an der Donau, einen anderen Effekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen