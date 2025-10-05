Mehrere Unfallfluchten rund um Neu-Ulm: Autos, ein Tor und ein Verkehrsschild wurden beschädigt

Mit einer Reihe an Unfallfluchten hatte die Polizei am Samstag im nördlichen Landkreis Neu-Ulm zu tun. Insgesamt entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 2300 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Vormittag: Ein Mann hatte seinen Mercedes auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße Im Starkfeld in Neu-Um geparkt. Ein anderer Fahrer fuhr beim Rückwärtsausparken gegen sein Auto und dann einfach davon. Der Mercedes-Fahrer hatte den Vorfall beim Betreten des Getränkemarktes beobachtet und konnte der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Autos nennen.

Der nächste Vorfall ereignete sich in Pfuhl, im Bereich der Griesmayerstraße: Ein geparkter weißer Ford wurde am linken Heck beschädigt. Auch hier ist der Unfallverursacher einfach geflüchtet.

In Nersingen wurde das Zugangstor des dortigen Seniorenheims beschädigt, sodass es stark verbogen war. Die mögliche Unfallzeit konnte auf den Samstag zwischen 13 und 16 Uhr eingegrenzt werden.

Die letzte Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei im Bereich der Vorwerkstraße in Neu-Ulm gemeldet. Hier wurde am Samstagnachmittag um 16.10 Uhr eine Frau beobachtet, wie sie mit einem schwarzen Mercedes rückwärts gegen ein Verkehrszeichen fuhr und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen nennen. (AZ)