Mein erster Schultag: Persönlichkeiten aus dem Raum Neu-Ulm erinnern sich

Plus Erinnern Sie sich noch an ihre Einschulung? Lokale Promis aus dem Raum Neu-Ulm und Illertissen erzählen Anekdoten von ihrem ersten Schultag.

Auf in einen neuen, aufregenden Lebensabschnitt: 1821 Kinder erleben an diesem Dienstag im Landkreis Neu-Ulm ihren ersten Schultag. Wir haben bekanntere Persönlichkeiten aus dem Raum Neu-Ulm und Illertissen nach ihren Erinnerungen an ihre Einschulung befragt.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz erlebte ihren ersten Schultag in der Türkei. Erst 1979, als die heute 52-Jährige in der dritten Klasse war, zog sie mit ihren Eltern nach Senden. Für sie war der Start in den Schulalltag "eine doppelte Eingewöhnung". Ihre Mutter sei als Lehrerin in die Millionenstadt Istanbul versetzt worden. Zuvor lebten sie in der eher ländlich geprägten Stadt Tokat, im Hochland von Anatolien. 35 Schülerinnen und Schüler, immer zu dritt in einer Reihe, seien es damals im Herbst 1977 gewesen. Zwar keine Schultüte, dafür aber selbst gebasteltes Unterrichtsmaterial gab es. Mit getrockneten und bunt gefärbten Bohnen legten und lernten sie Zahlen und Buchstaben. Ihre Mutter habe ihr dafür eine Stofftasche mit einer Schleife genäht. "Auf die war ich sehr stolz." Nach der Einschulung am Vormittag im Istanbuler Stadtteil Acıbadem unternahm Deligöz mit ihrer Mutter einen Ausflug auf die europäische Seite der Stadt. Dort, vor der Yeni-Cami-Moschee, ist auch das Bild in Schuluniform entstanden. "Ich durfte dort die Tauben füttern und war stolz, jetzt ein Schulkind zu sein." Sie aßen Köfte im Restaurant Sultanahmet, in das sie noch heute gerne gehe und sich an "diesen schönen Tag zurückerinnere".

