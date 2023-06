Landkreis Neu-ulm

vor 49 Min.

Meine Schwiegermutter, der Telefonbetrüger und falsche Nachrichten

Plus Die Polizei hat eine neue Kampagne gegen die Telefonbetrüger gestartet. Das ist gut und leider auch notwendig.

Von Ronald Hinzpeter

Neulich hat es meine Schwiegermutter erwischt. Sie bekam einen sogenannten Schockanruf. Ein angeblicher Amtsträger teilte ihr mit, dass ihr Enkel, dessen Vornamen er sogar wusste, einen schweren Unfall gehabt habe. Der Mann kam aber nicht mehr dazu, all die Dinge zu sagen, die er normalerweise bei solchen Gelegenheiten abspult, um sein geschocktes Gegenüber einzuwickeln und dazu zu bringen, eine ganze Menge Geld locker zu machen, etwa für eine angebliche Kautionszahlung, damit der arme Enkel nicht ins Gefängnis müsse.

Keine Chance den Telefonbetrügern

Meine Schwiegermutter ist zwar schon 95 Jahre alt, aber ihr gesunder Menschenverstand hat noch nicht gelitten. Sie legte auf, denn sie dachte sich: Warum rufen die bei mir an, wenn ein Enkel einen Unfall gebaut hat, und nicht bei seinen Eltern? Zu denen nahm sie umgehend Kontakt, um zu fragen, was da los sei. Nichts natürlich, der Anrufer war ein Betrüger. Das ist die einzig vernünftige Art, mit solch einem Schockanruf umzugehen. Einen kühlen Kopf bewahren, nicht sofort alles glauben, was eine vermeintliche Amtsperson - in der Regel ein falscher Polizist - einem erzählt. Erst mal auflegen und gegenchecken, ob da wirklich was dran ist, am besten bei der angeblich betroffenen Person.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen