Kreis Neu-Ulm/Memmingen

17:45 Uhr

Frau in Behindertenwerkstätte vergewaltigt: Fünf Jahre Haft für Anleiter

Das Landgericht Memmingen hat einen Mann wegen einer Vergewaltigung in einer Behindertenwerkstätte und anderen Taten zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Plus Er hat eine Frau in einer Behindertenwerkstätte im Landkreis Neu-Ulm vergewaltigt, nun ist der Mann verurteilt worden. Was dem Opfer besonders wichtig war.

Von Sebastian Mayr

Früher als erwartet ist am Mittwoch der Prozess gegen einen ehemaligen Gruppenleiter einer Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe Donau-Iller zu Ende gegangen. Das Landgericht Memmingen verurteilte den Mann wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Körperverletzung zu fünf Jahren Haft. Das Opfer der Tat sei erleichtert und zufrieden, berichtet der Anwalt der Frau. Eine Sache sei ihr besonders wichtig gewesen.

