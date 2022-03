Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Missbrauch in 54 Fällen? Großonkel vergeht sich an eigener Verwandtschaft

Plus Es geschah am helllichten Tag im Wohnzimmer. Ein geständiger 70-Jähriger soll sich bis zu 54 Mal an zwei Kindern vergangen haben. Nur die Zahl der Fälle ist strittig.

Von Oliver Helmstädter

Mit klarer und fester Stimme schildert der heute Zwölfjährige, was sein Großonkel ihm vor zwei Jahren angetan hat. Vor dem Schöffengericht muss der damalige Fünftklässler nicht aussagen. Im Gerichtssaal ist aber eine Videoaufzeichnung zu sehen, in der das Opfer über den sexuellen Missbrauch spricht. "Ich habe geweint, nachdem es passiert ist." Der Täter vergräbt sein Gesicht immer wieder hinter seinen Händen oder reibt nervös die Plastiktischdecke. Doch richtige Schuld scheint der alte Mann nicht zu verspüren. Auch was den Missbrauch der Cousine des Zwölfjährigen angeht. Die war noch im Kindergartenalter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen