Mitmachaktion: Gartenbesitzer haben schon Tausende neue Blumenwiesen geschaffen

Blühflächen für Insekten, Naturgärten, Streuobstpakt zur Pflanzung bedrohter Obstsorten – in seinem neuen Jahresprogramm stellt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege eine Vielfalt an Projekten vor, um eine artenreiche Natur zu erhalten und fördern. Ein Überblick zu allen Gartenbauvereinen mit Ansprechpartnern im Landkreis Neu-Ulm und den zugehörigen Jugendgruppen ist ebenfalls enthalten. Hinzu kommen Informationen zum diesjährigen „Tag der offenen Gartentür“ am 29. Juni 2025, zu anstehenden Obstschnittkursen in Kommunen und Vhs-Kursen im Kreismustergarten.

Mehr als 3000 Teilnehmer haben im Landkreis Neu-Ulm bereits mitgemacht

Der Kreisverband gibt in diesem Frühjahr wieder kostenlos Blühwiesensamen an Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer aus dem Landkreis Neu-Ulm aus. Im Rahmen des Umweltprojekts „Blühende Gärten mit artenreichen Wildblumenwiesen“ wird Saatgut für eine Blumenwiese mit einer Fläche von bis zu 100 Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Seit 2018 beteiligten sich laut dem Landratsamt Neu-Ulm nahezu 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Mitmachaktion, bei der bereits mehr als 300.000 Quadratmeter neue Blumenwiesen geschaffen werden konnten. Mit den Wildblumenwiesen sollen im ganzen Landkreis Neu-Ulm neue Lebensräume für bedrohte Insekten geschaffen werden.

Interessierte können sich bis Mitte April bei den örtlichen Gartenbauvereinen unter Angabe der geplanten Ansaatfläche melden. Die Weitergabe des Saatguts erfolgt durch die Gartenbauvereine bis Mitte Mai, passend zur Aussaatzeit. Außerdem ist es noch möglich, Saatgut bei Kreisgartenfachberater Rudolf Siehler per E-Mail zu bestellen: rudolf.siehler@landkreis-nu.de.

Ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit liegt in diesem Jahr bei der Unterstützung des Streuobstpakts Bayern. Ziel des Paktes ist es, bis zum Jahr 2035 eine Million neue Obsthochstämme in Gärten und Streuobstwiesen in ganz Bayern zu pflanzen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Freistaat das neue Förderprogramm „Streuobst für alle!“ aufgelegt. Bereits 700 Obsthochstämme wurden im Landkreis Neu-Ulm gefördert und von Grundstückseigentümern in Gärten, Streuobstwiesen und kommunalen Flächen gepflanzt.

Das Förderprogramm „Streuobst für alle!“ ist ein weiterer Schwerpunkt für 2025

Besitzer von artenreich gestalteten und ökologisch bewirtschafteten Naturgärten können im Rahmen des Projekts Gartenzertifizierung „Naturgarten – Bayern blüht“ ihren Privatgarten von einer fachkundigen Bewertungskommission prüfen lassen. Als Auszeichnung erhalten sie eine Gartenplakette. Näheres hierzu ebenfalls im Jahresprogramm und unter www.gartenbauvereine.org.

Die Broschüre mit dem Jahresprogramm 2025 ist ab sofort bei den Kreisfachberatern Rudolf Siehler und Bernd Schweighofer im Landratsamt Neu-Ulm unter Telefon 0731/7040 -33107 oder -33109 sowie per E-Mail an rudolf.siehler@landkreis-nu.de oder bernd.schweighofer@landkreis-nu.de erhältlich. Auch über die örtlichen 36 Gartenbauvereinen im Landkreis ist das Programm verfügbar.