Landkreis Neu-Ulm

vor 35 Min.

Müll-Reform: Die große Lösung wäre günstiger geworden

Der Landkreis Neu-Ulm ist einer von nur zweien in Bayern, bei denen die landkreisangehörigen Kommunen sich selbst um die Abfallentsorgung kümmern müssen. Das wird sich zumindest teilweise ändern.

Lokal Wenn der Landkreis die Entsorgung übernimmt, wird es billiger. Allerdings haben sich sechs Kommunen dieser Lösung verweigert.

Von Ronald Hinzpeter

Am Schluss waren es nur noch elf: So viele Städte und Gemeinden wollen sich künftig nicht mehr in Eigenregie um ihre Abfallentsorgung kümmern, sondern das den Kreis machen lassen. Dadurch wird es für sie günstiger. Das geht aus einer neuen Modellrechnung hervor, die jetzt präsentiert wurde. Allerdings wäre eine größere Lösung unterm Strich noch besser gewesen.

