Nach Vorwürfen gegen Aiwanger: Prießnitz fürchtet Schlammschlacht

Plus Freie-Wähler-Kandidat Roland Prießnitz aus Neu-Ulm will seinen Wahlkampf nicht ändern. So deutet er die Antisemitismus-Vorwürfe und ihre möglichen Folgen.

Roland Prießnitz, Direktkandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Neu-Ulm, sorgt sich nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen den Bundes- und Landesvorsitzenden Hubert Aiwanger vor einer Schlammschlacht im Wahlkampf. Offenbar habe jemand sehr lang in der Vergangenheit Aiwangers gewühlt, um etwas zu finden, mit dem man dem ihm schaden könne. Aiwanger habe sich ja geäußert. Er selbst, so Prießnitz, wolle an seinen Schwerpunkten und seinem Wahlkampf nichts ändern.

Dem Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger war vorgeworfen worden, als 17-jähriger Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Der Politiker wies die Vorwürfe zurück. Er teilte mit: "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend." Wenig später meldete sich Hubert Aiwangers um ein Jahr älterer Bruder zu Wort und räumte ein, er habe das Flugblatt verfasst.

