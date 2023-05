Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Nachruf zum Tod von Hellmut Holzgraefe: Er war als Stimmenkönig bekannt

Plus Der Landkreis Neu-Ulm trauert um einen bekannten und beliebten Arzt und Kommunalpolitiker.

Von Inge Pflüger

Er war ein sehr engagierter Lokalpolitiker und ein beliebter Arzt. Jetzt ist Dr. Hellmut Holzgraefe im Alter von 80 Jahren gestorben. Er wurde auf dem Bühler Friedhof beigesetzt.

Nicht nur als Allgemeinmediziner in seiner eigenen Praxis in Nersingen, sondern auch als Betriebsarzt in mehreren Firmen hat sich Hellmut Holzgraefe einen Namen gemacht. Kreisweit bekannt wurde er als Kommunalpolitiker. Für seinen enormen Einsatz und „besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung“ erhielt er die Dankesurkunde des Bayerischen Innenministers.

