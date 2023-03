"Nebelkerzen und Krokodilstränen": Linke kritisiert CSU wegen Donauklinik

Das Neu-Ulmer Krankenhaus stehe vor einer tiefen Zäsur, sagt Die Linke. "Wer etwas anderes erzählt, streut der Bevölkerung Sand in die Augen."

Die geplante Krankenhausreform der Bundesregierung könnte die Donauklinik in Neu-Ulm gefährden. Die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat hat sich deshalb kürzlich für den Erhalt des Krankenhauses starkgemacht. Der Kreisverband der Partei Die Linke kritisiert die Christsozialen nun scharf.

"Für die CSU Neu-Ulm scheinen beim Thema ,Zukunft der Donauklinik' Nebelkerzen und Krokodilstränen anstelle von transparenten und ehrlichen Argumenten bevorzugt zu werden", schreiben Xaver Merk und Karl-Martin Wöhner in einer Pressemitteilung. "Die vom Bund geplante Krankenhausreform, von der noch nicht einmal ein Gesetzentwurf vorliegt, beflügelt Kommunalpolitiker und Wahlkämpfer reflexartig."

Linke: Donauklinik in Neu-Ulm steht vor tiefer Zäsur

Allen Verantwortlichen in der regionalen Politik und der Stiftungsklinik sei klar, dass die Zukunft der Donauklinik Neu-Ulm eine tiefe Zäsur erfahren werde. "Wer etwas Anderes erzählt, streut der Bevölkerung Sand in die Augen", so der Kreisverband der Linken. Der aufziehende Landtagswahlkampf verführe offenbar dazu, Realitäten wie das jährliche Finanzminus von aktuell sieben Millionen Euro (Donauklinik) beziehungsweise 16 Millionen Euro (Stiftungskliniken im Landkreis) auszuklammern und schlagzeilenheischend aufzutrumpfen.

Damit über die Zukunft der Krankenhäuser im Landkreis Neu-Ulm mit ehrlichen Argumenten diskutiert werden könne, seien alle dafür Verantwortlichen, insbesondere im Landratsamt und der Stiftungsklinik, zu absoluter Transparenz verpflichtet. Merk und Wöhner weiter: "Diese dringend notwendige Reform ist in unserem Landkreis als Chance zu begreifen und zu nützen. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zukunftsfest zu organisieren, ist dabei die große Aufgabe. Die Haltung der Neu-Ulmer CSU ist dazu nicht gerade hilfreich." (AZ)