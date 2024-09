Nersingerin beklagt "Schließung" des Bankschalters: So reagiert die VR-Bank Neu-Ulm

„Das ist eine Zumutung für Ältere“, sagt die 76-Jährige. Mit durchaus zorniger Stimmung hat sich die Seniorin aus Nersingen kürzlich bei unserer Redaktion gemeldet. Sie beklagt die "Schließung" des persönlichen Schalters in der VR-Bank-Filiale in ihrer Gemeinde. Zum 1. Oktober mache der zu. Es gebe zwar dann noch ein „Online-Ding“ vor Ort, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte. „Die Alten kommen damit nicht klar.“ Bei der VR-Bank Neu-Ulm will man das so nicht stehen lassen. Nersingen aber ist nicht der einzige Ort im Landkreis, der von Veränderungen betroffen ist.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nersingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis