Neu-Ulmer CSU-Kandidatin Ade mit vorderem Listenplatz für Landtagswahl

Die Kreisbäuerin ist die zweitbeste Frau auf der Schwaben-Liste der CSU. Doch der Blick zurück zeigt, dass das für den Einzug nicht reichen muss.

Kreisbäuerin Christiane Ade aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen tritt bei der Landtagswahl am 8. Oktober als Listenkandidatin für die CSU an. Nun hat die Partei die Reihenfolge festgelegt, Ade hat einen vorderen Platz erhalten. Dennoch könnte der Einzug ins Landesparlament eine große Hürde darstellen.

Christiane Ade auf Platz vier der Schwaben-Liste der CSU für den Landtag

Ade, die auch Stadträtin und Kreisrätin ist, steht auf Platz vier der Liste für Schwaben und Augsburg, mit der früheren Staatsministerin Carolina Trautner rangiert nur eine Frau vor ihr. An erster Stelle steht Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Allerdings schaffte es bei der bislang letzten Landtagswahl 2018 niemand aus der CSU-Liste in den Landtag. Alle 85 Plätze der CSU gingen an Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Aus dem Wahlkreis Neu-Ulm war das bislang Beate Merk (CSU), nun tritt der amtierende Landrat Thorsten Freudenberger an, der ebenfalls den Christsozialen angehört.

Für die CSU in den Bezirkstag wollen aus dem Kreis Neu-Ulm Darian Williams (Pfuhl, Platz 14) und Katja Ölberger (Senden, Platz 20). Ölberger ist auch Direktkandidatin. (mase)