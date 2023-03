Neu-Ulmer Kreistag gibt den Kliniken jetzt ein Einsparziel vor

Kreisräte halten das geplante Minus der Kreisspitalstiftung für "nicht zu verantworten". Angesichts wachsender Schulden tritt der Landkreis nun auf die Bremse.

Die Stunde der Abrechnung schlägt immer dann, wenn der Haushalt des Landkreises verabschiedet wird, dann halten Grüne und Freie Wähler dem Landrat, der Verwaltung, den anderen Fraktionen und auch immer wieder der Kreisspitalstiftung vermeintliche oder tatsächliche Versäumnisse vor. Diesmal waren es streng genommen vier Stunden der Abrechnung, denn die komplette Kreistagssitzung stand eigentlich unter dem Motto: "Wir haben zu wenig Geld, wir geben zu viel aus, das Defizit der Kliniken ist immer noch katastrophal, da muss endlich was getan werden." In einem entscheidenden Punkt trat der Kreistag jetzt auf die Bremse, doch wie wirkungsvoll das ist, steht noch in den Sternen.

Der Haushalt des Landkreises wird nur mit Mühe ausgeglichen

Der Landkreishaushalt für dieses Jahr - so viel sei schon vorweggenommen - bekam zwar wieder eine Mehrheit, doch Kämmerer Dominic Tausend hatte es nur mit Mühe und einem Griff in die Rücklagen geschafft, ein ausgeglichenes Zahlenwerk zustande zu bringen. Das gelang vor allem, weil die Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 49 Prozent angehoben wurde. Das gefällt zwar den Kommunen nicht, weil das deren finanziellen Spielraum schmälert, aber im Kreistag regte sich kein Widerstand, denn alle sahen ja, wie sehr auf Kante das Zahlenwerk genäht war. Die Ausgaben steigen auf breiter Front, nicht zuletzt im Sozialbereich. Dort summieren sie sich auf rund 55 Millionen Euro. Addiert man die obligatorische Umlage an den Bezirk Schwaben in Höhe von 55,5 Millionen dazu, die ja ebenfalls der überörtlichen Sozialhilfe dient, machen die Sozialausgaben etwas mehr als die Hälfte des Kreis-Etats aus.

Angesichts dieser Zahlen reagierten die Kreisrätinnen und -räte besonders empfindlich auf die Finanzplanung der Kreisspitalstiftung. Die taxiert das zu erwartende Defizit heuer auf gut 16,2 Millionen Euro, wofür es etliche Gründe gibt, die Stiftungsdirektor Marc Engelhard zum wiederholten Male aufführte, als da unter anderem sind: Die Kliniken bekommen zu wenig Geld für manche Leistungen wie etwa die Notaufnahme. Je mehr Menschen dorthin kommen, desto mehr Geld verliert die Kreisspitalstiftung. In diesem Fall sind es vier Millionen Euro jährlich. Auch der nach wie vor große Mangel an Pflegekräften führt dazu, dass fast ein Drittel der Betten nicht belegt werden kann, wodurch den Kliniken eine Menge Geld entgeht. Bereits Mitte Februar hatte der zuständige Gesundheitsausschuss beschlossen, die Finanzplanung nicht einfach abzunicken, sondern konkrete Einsparungen zu fordern. Dem schloss sich jetzt der Kreistag an.

Das Klinikdefizit ist "schwer zu ertragen"

Das Zahlenwerk ging an Stiftungsdirektor Engelhard mit der Aufforderung zurück, alles zu überarbeiten und "aufzuzeigen" wie sich das Minus um zehn Prozent senken ließe. Außerdem soll er eine Planung vorlegen, "die die Reduktion des Defizits nachhaltig fortschreibt". In der Debatte war immer wieder die Rede davon, nun ein Zeichen zu setzen. "Neue Ideen" forderte etwa Jürgen Bischof, und merkte an, dass selbst eine Reduktion um zehn Prozent immer noch ein "riesiges Defizit" ergäbe. Der Grüne Helmut Meisel fand das Minus schlicht "nicht zu verantworten", Michael Obst (CSU) hielt es für "schwer zu ertragen" und Ulrich Schäufele sprach von einem "gewissen Handlungsdruck". Landrat Thorsten Freudenberger (CSU), der das Zehn-Prozent-Ziel bereits im Gesundheitsausschuss vorgegeben hatte, forderte bei den anstehenden Entscheidungen "Mut". Zugleich gab er zu bedenken, dass es zwischen den Reformplänen der Jahre 2018/2019 und heute noch eine Pandemie von zweieinhalb Jahren Dauer gegeben habe.

Landrat: Dem Etat kann man nicht mit Freude zustimmen

In den üblichen Etatreden vor Verabschiedung des Haushaltswerks nahm das Thema Klinikdefizit auch eine zentrale Rolle ein. Dabei warnten vor allem die Vertreter von Freien Wählern und Grünen vor den Schulden, die sich der Landkreis in den kommenden Jahren aufbürden wird. Die Verbindlichkeiten des Landkreises sowie der Kreiskliniken könnten sich nach Schätzung von Kreiskämmerer Dominic Tausend im Jahr 2026 auf bis zu 121 Millionen Euro summieren. Heuer werden es "nur" 53,3 Millionen. Helmut Meisel nannte diese Aussicht "erschütternd" und Kurt Baiker fand es "eigentlich unfassbar, was wir uns zumuten". Landrat Freudenberger erinnerte daran, dass in den vergangenen Jahren die Schulden zurückgefahren wurden und es früher im Vergleich weitaus höhere Verbindlichkeiten gegeben habe. Dennoch könne man dem Etat "nicht mit Freude zustimmen". Er wurde mit deutlicher Mehrheit im Kreistag abgesegnet, Gegenstimmen kamen von Grünen und Freien Wählern.

