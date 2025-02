Neue Bedrohungslage: Wie steht es um den Bevölkerungsschutz im Kreis Neu-Ulm?

Putin, Russland, der Ukraine-Krieg, die jüngsten Aussagen von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz und nun auch noch der Rundumschlag von US-Präsident Donald Trump gegen Europa. Die Spannungen in der Weltpolitik nehmen zu, immer mehr Menschen machen sich Sorgen um die Sicherheit in Europa, im Land, im Landkreis Neu-Ulm. Wie steht es gut drei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine um den Bevölkerungsschutz in der Region? „Wir sind bei vielen Dingen auf Null“, sagt Neu-Ulms Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Deshalb muss etwas getan werden. Der Landkreis bereitet sich auf den Ernstfall vor.

