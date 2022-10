Landkreis Neu-Ulm

Neue Halle wird vorbereitet: Der Landkreis muss mehr Flüchtlinge aufnehmen

Plus Der Kreis Neu-Ulm hat Nachholbedarf bei der Flüchtlingsunterbringung. Der "Bayernausgleich" verschärft die Situation. In Neu-Ulm wird eine Halle vorbereitet.

Im März waren am Pfuhler Schulzentrum die ersten Ukraine-Flüchtlinge eingetroffen. Beide Turnhallen dienten dort bis vor kurzem noch als Erstaufnahmeunterkunft. Inzwischen sind hier keine Geflüchteten mehr untergebracht, die Hallen stehen – auch nach einem Brand – wieder fast komplett für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Stattdessen leben derzeit (Stand Freitag, 7. Oktober) 85 Ukrainerinnen und Ukrainer in der früheren Funland-Halle in Nersingen. Und obwohl dort noch rund 100 Plätze zur Verfügung stehen, wird zeitgleich im Landkreis Neu-Ulm eine weitere Halle als mögliche weitere Unterkunft vorbereitet. Die Situation ist "angespannt".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

