Landkreis Neu-Ulm

19:00 Uhr

Neue Schulden trotz Sparprogramm? So plant der Kreis Neu-Ulm den Haushalt

670 Menschen arbeiten in der Kreisverwaltung, weitere Stellen kommen dazu.

Plus Viele Ausgaben sind gestrichen, unerwartet kommen neue dazu. Die hohen Kosten des Kreises sollten teils die Kommunen tragen. Nun gibt es einen neuen Vorschlag.

Von Sebastian Mayr

Sitzung für Sitzung haben die Kreisrätinnen und Kreisräte kleinteilig das Einsparpotenzial des Landkreises abgeklappert, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ohne die Kreisumlage zu stark zu erhöhen. Denn das würde bedeuten, dass die teilweise ebenfalls klammen Kommunen noch mehr Geld abdrücken müssen. Doch es gibt Zweifel, ob das Kürzen niedriger Ausgaben überhaupt sinnvoll ist. Und trotz der Haushaltslücke ist die Idee, mehr Geld von den Städten und Gemeinden zu nehmen, nun womöglich ganz vom Tisch.

Von einer um 1,1 Prozentpunkte erhöhten Kreisumlage war zunächst die Rede gewesen, am Freitag schlug Kreiskämmerer Dominic Tausend eine Steigerung um 1,0 Prozentpunkte vor. Denn zusätzliche Kosten haben einen Teil der Einsparungen zunichtegemacht. Das liegt zum einen an der Abschaffung des Infobriefs der Post, was den Versand der Wahlbenachrichtigungen teurer machte. Das liegt aber auch den Nachbesserungen im Nahverkehr nach heftigen Beschwerden von Schulen und Eltern. 320.000 Euro zusätzlich plant Tausend dafür ein. "Das ist frustrierend, aber wir brauchen es", sagte Landrätin Eva Treu ( CSU).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen