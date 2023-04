Patentante vergisst zwei Mädchen auf A7-Rastplatz

Nach einer Toilettenpause fährt eine Frau im Landkreis Neu-Ulm aus Versehen ohne ihre beiden jungen Passagiere weiter. Die Stille auf dem Rücksitz war ihr nicht aufgefallen.

Nicht gerade begeistert waren zwei zwölfjährige Mädchen, als sie am Samstagvormittag bemerkt hatten, dass sie an einem Autobahnparkplatz vergessen worden waren. Zusammen mit ihrer Patentante waren sie auf dem Rückweg aus dem Skiurlaub, als im Landkreis Neu-Ulm ein kurzer Stopp an einem A7-Parkplatz Parkplatz mit Toilette eingelegt wurde. Zunächst verließ nur die Tante das Fahrzeug, als sie zurückkam, merkte sie aber nicht, dass die beiden Mädchen ebenfalls ausgestiegen waren.

Wenig später, als es unter den Augen der Autobahnpolizei wieder zur "Familienzusammenführung" kam, sagte die Frau, ihr sei nichts aufgefallen, weil die beiden auf dem Rücksitz einen Film angesehen hatten und es deshalb vorher schon sehr ruhig gewesen war. Kurz nach der Abfahrt registrierte die Frau, dass sie einen Fehler gemacht hatte, allerdings dauerte es einige Minuten, bis sie wieder zurück war. Zwischenzeitlich war die von den Kindern alarmierte Polizeistreife bereits eingetroffen. Nach einem klärenden Telefonat mit den Eltern der beiden setzten die drei ihre Fahrt fort. Wie es im Polizeibericht heißt, seien die zwei Mädchen nach einem kurzen Schrecken nicht böse auf ihre Tante. (AZ)