Personalmangel im Kreis Neu-Ulm: Keine Impfung an Heiligabend

Eigentlich sollte auch an Festtagen im Impfzentrum gegen Corona immunisiert werden. Doch das musste der Landkreis Neu-Ulm abblasen.

Vize-Landrat Franz-Clemens Brechtel hat erst dieser Tage wieder die Parole ausgegeben: "Impfen, impfen, impfen!" Allerdings ist das nicht immer ganz einfach, denn das Personal im Impfzentrum ist knapp. Und jetzt müssen zwei Tage flachfallen.

Dieter und Claudia Gruber hatten ihren Impftermin schon sicher. An Heiligabend um 10 Uhr sollten sie im Impfzentrum ihre Immunisierungsspritze bekommen. Doch dann kam die Absage, ihre Vereinbarung wurde auf einen anderen Tag verschoben. Das fanden beide sehr ärgerlich, wie es Claudia Gruber gegenüber unserer Redaktion schildert: "Ist das in dieser momentanen Lage in Ordnung, dass wichtige Impftermine verschoben werden? Es gibt Ärzte, welche das ganze Wochenende durchimpfen." Dank des anderen Termins sei zwar mittlerweile alles gut, aber die Reaktion des Impfzentrums empfindet sie als "Trauerspiel".

Impfzentrum im Kreis Neu-Ulm tut sich schwer, Personal zu finden

Tatsächlich hatte der Landkreis geplant, dass am 24. Dezember ebenso wie an Silvester vormittags im Impfzentrum immunisiert werde – sozusagen als Bescherung der besonderen Art. Doch das klappt nicht, wie sich jetzt herausstellt. Auf Anfrage teilte das Landratsamt mit: "Leider ist dies aufgrund der derzeitigen Personalsituation nicht möglich, sodass die ursprünglich angedachte Öffnung wieder fallen gelassen werden musste. Im Moment ist es leider nach wie vor sehr schwierig, Personal zu finden." Deshalb unterstützen das Rote Kreuz und die Feuerwehren etwa die Impfstelle in Illertissen. Auch bei der Sonderimpfaktion vor dem Landratsamt waren die Ehrenamtlichen im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch