Landkreis Neu-Ulm/Pfaffenhofen

vor 26 Min.

Missbrauchsprozess: Weiterer Ex-Ministrant wirft Priester Übergriffe vor

Plus Weitere Zeugen belasten den Pfarrer, der zuletzt im Kreis Neu-Ulm wirkte, vor dem Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm. Ein Urteil wird wahrscheinlicher.

Von Andreas Müller Artikel anhören Shape

Im Prozess gegen einen katholischen Priester haben am Montag weitere Zeugen vor dem Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm über sexuelle Übergriffe berichtet. Entscheidend für eine Verurteilung des 56-Jährigen, der zuletzt in einer Gemeinde im Norden des Landkreises Neu-Ulm tätig war, könnten jedoch Ministrantenlisten sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen