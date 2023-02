Prozess um Missbrauchsvorwürfe gegen Priester aus dem Kreis Neu-Ulm beginnt

Plus Der katholische Geistliche hat Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, dieser Schritt ist womöglich mit einer konkreten Befürchtung verbunden. Jetzt muss er vor Gericht.

Der katholische Priester aus dem Dekanat Neu-Ulm, der wegen strafrechtlicher Ermittlungen seit zwei Jahren freigestellt ist, muss sich am Montag, 13. Februar, vor dem Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm verantworten. Zur Verhandlung kommt es, weil der Mann Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen eingelegt hat. Dieser Schritt ist womöglich mit einer konkreten Befürchtung verbunden.