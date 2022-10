Priester wehrt sich gegen Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs

Plus Der Priester hat Einspruch gegen den Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen eingelegt. Auch eine kirchenrechtliche Voruntersuchung läuft.

Der Priester aus dem Dekanat Neu-Ulm, dem die Staatsanwaltschaft Ingolstadt sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen vorwirft, wehrt sich gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Pfaffenhofen. Wie Franz Kugler, Sprecher des Amtsgerichts, mitteilt, hat der katholische Geistliche Einspruch eingelegt. Nun kommt es zu einem Gerichtsverfahren.