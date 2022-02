Platz fünf in Deutschland: Stimmt die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm?

Plus Der Landkreis Neu-Ulm belegt beim RKI mit seiner Corona-Inzidenz aktuell Rang fünf in Deutschland. Doch stimmen die Werte überhaupt? Wie groß ist der Verzug noch?

Man hat das Gefühl: Wer es noch nicht hatte, der bekommt es jetzt. Binnen der vergangenen Woche kamen im Landkreis Neu-Ulm 4754 Neuinfektionen hinzu. Die Corona-Inzidenz lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Montag, 14. Februar, bei 2704. Mit diesem Wert belegt der Landkreis Rang fünf - in ganz Deutschland. Höhere Inzidenzen haben aktuell nur noch die Kreise Eichstätt (3539), Barnim (2892), Straubing-Bogen (2858) und Regen 2706). Hinter Neu-Ulm folgt gleich der Landkreis Unterallgäu (2576). Doch stimmen diese Werte überhaupt noch? Wie sehr im Verzug ist das Neu-Ulmer Gesundheitsamt noch?