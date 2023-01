Polizei-Razzia bei Arzt aus dem Kreis Neu-Ulm: Das wird ihm vorgeworfen

Plus Ärzte genießen großes Vertrauen. Doch bei einem Mediziner aus dem Kreis Neu-Ulm stand nun die Polizei vor der Tür. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt.

Unter den Weißkitteln im Landkreis Neu-Ulm soll es ein schwarzes Schaf geben: Ende vergangenen Jahres standen unangemeldet Polizisten vor seinen verschiedenen Praxen. Mit dieser Razzia wollten sie mögliche Beweismittel sicherstellen, um einen bösen Verdacht gegen den Mediziner zu erhärten. Er soll betrogen haben. Wie unsere Redaktion erfuhr, geht es um einen Hausarzt, der mehrere Standorte im nördlichen Landkreis betreibt.