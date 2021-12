Landkreis Neu-Ulm

Polizei zieht Bilanz: So viele Schnee-Unfälle ereigneten sich im Kreis Neu-Ulm

Anhaltender Schneefall hat im Landkreis Neu-Ulm Straßen zum Teil unpassierbar werden lassen. So auch hier bei Vöhringen zwischen dem Kreisverkehr und der A7-Auffahrt.

Plus Der viele Schnee hat am Mittwoch zu zahlreichen Unfällen geführt. Jetzt zieht die Polizei Bilanz. Doch auch am Donnerstag musste die Feuerwehr ausrücken.

Von Michael Kroha

Ein Lkw blockierte die B10 in Neu-Ulm. In Illertissen und auf der A7 bei Nersingen kam es bei Unfällen zu Verletzten. Der anhaltende Schneefall hat am Mittwoch zu zahlreichen Vorfällen geführt. Am Abend war es der Polizei noch nicht möglich, doch nun konnte eine vollständige Bilanz der Ereignisse gezogen werden. Die Annahme bestätigt sich: Der Landkreis Neu-Ulm war durchaus schlimmer betroffen. Doch auch am Donnerstagmorgen mussten Einsatzkräfte ausrücken.

