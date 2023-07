Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Randale am Ludwigsfelder See: Wasserwacht wird beschimpft und angepöbelt

Am Ludwigsfelder See sollen Badegäste den Steg untergehen lassen haben. Als die Wasserwacht ihn räumen will, kommt es zu Beleidigungen.

Plus Wasserretter waren am heißen Wochenende gefragt. Ein Dorn im Auge dabei: das teils uneinsichtige Verhalten mancher Badegäste. Besonders im Fokus ist Ludwigsfeld.

Von Michael Kroha

Der vergangene Sonntag war womöglich der heißeste Tag des Jahres. Viele suchten daher den Weg ins kühle Nass. An den Badestellen in der Region war entsprechend viel los. Die Folge dessen: Einsatzkräfte der Wasserrettung hatten einiges zu tun. Dabei ging es aber nicht nur um Notfälle. Ein Dorn im Auge ist den Retterinnen und Rettern das teils uneinsichtige Verhalten von so manchem Badegast. Im Fokus ist hier dieses Mal vor allem der Ludwigsfelder See.

Es scheint in dieser Bade-Saison kein Wochenende zu vergehen, an dem die Wasserwacht Neu-Ulm nicht von Einsätzen an den Seen in der Region berichten muss. So auch dieses Mal. Bei Facebook heißt es zur Bilanz der vergangenen Tage: "Die hohen Temperaturen an diesem Wochenende stiegen leider so manchem Badegast zu Kopf…"

