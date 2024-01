Podiumsdiskussion zur Landratswahl: Reden wir über Politik

Die fünf Kandidierenden für das Amt des Landrats stellen sich bei einer Podiumsdiskussion in Senden Journalistenfragen. Was haben sie mit dem Landkreis vor?

Diese Wahl ist ausgesprochen spannend: Am 14. Januar sind die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neu-Ulm aufgerufen, den freigewordenen Landratsposten neu zu besetzen. Vier Männer und eine Frau bewerben sich um die Nachfolge von Thorsten Freudenberger, der im August in den Landtag gewählt wurde. Deshalb muss zeitnah neu gewählt werden. Die meisten von ihnen sind zwar keine ganz unbeschriebenen Blätter, doch niemand von den Fünfen hat die Kreispolitik über einen längeren Zeitraum entscheidend mitgeprägt. Deshalb wollen wir ihnen mit einer Podiumsdiskussion auf den Zahn fühlen. Wie ticken die Kandidierenden, für welche Ziele stehen sie?

Vier Männer und eine Frau wollen im Kreis Neu-Ulm Landrat werden

Am Dienstag, 9. Januar, stellen sich die Fünf den Fragen von Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung, sowie Bianca Frieß-Paust, Teamleiterin der Regionalredaktion der Südwestpresse. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass eine halbe Stunde vorher.

Zur Wahl stehen Eva Treu (CSU/Junge Union); Joachim Eisenkolb (Freie Wähler Bayern/Freie Wähler für den Landkreis Neu-Ulm); Wolfgang Dröse (AfD); Ludwig Ott (Bündnis 90/Die Grünen) und Daniel Fürst (SPD). Wahlberechtigt sind nach derzeitigem Stand rund 137.500 Bürgerinnen und Bürger. Die Podiumsdiskussion wird gemeinsam von den Redaktionen der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung sowie von der Südwestpresse veranstaltet. Wir wollen an diesem Abend mehr über die Kandidierenden erfahren und mit Ihnen über verschiedene Themenfelder diskutieren. Wie wollen Sie die Gesundheitsversorgung sicherstellen oder den Öffentlichen Nahverkehr verbessern? Wie wollen sie mit Geflüchteten umgehen, für welche Art von politischer Kultur stehen sie?

Schicken Sie uns Fragen zur Landratswahl

Auch die Besucherinnen und Besucher im Saal bekommen die Möglichkeit, Fragen an die Fünf zu stellen. Natürlich möchten wir auch wissen, welche Themen unsere Leserinnen und Leser im Vorfeld der Landratswahl 2024 besonders interessieren. Fragen können Sie schon vorab per Mail mit dem Stichwort „Landratswahl“ an redaktion@nuz.de schicken, Einsendeschluss dafür ist Montag, 11. Januar, 18 Uhr. (AZ)