Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

Rekord-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm: Diese Regeln gelten bei Corona-Quarantäne

Plus So viele Menschen wie noch nie wurden positiv auf Corona getestet: Der Kreis Neu-Ulm hat eine neue Rekord-Inzidenz erreicht. Doch welche Quarantäne-Regeln gelten aktuell?

Von Michael Kroha

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm steigt und steigt. Der einstige Rekordwert von 770 im vergangenen November wurde unlängst überschritten. Die Stadt Ulm hat bereits am Dienstag die 1000-Marke überschritten. Im Kreis Neu-Ulm war am Mittwoch, 26. Januar, soweit: Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete einen Wert von 1018,6 Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Innerhalb einer Woche kamen damit 1791 neue Fälle hinzu. Es sind so viele wie noch nie. Doch welche Quarantäne-Regeln gelten aktuell? Was gilt für Geimpfte und Ungeimpfte, was für Schüler? Das Landratsamt Neu-Ulm klärt auf.

